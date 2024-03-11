Батцэцэг приняла заместителя министра МИД КНДР, находящегося с официальным визитом в Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел г-жа Батцэцэг Батмөнх приняла г-на Пак Мён Хо, заместителя министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, находящегося с официальным визитом в Монголии, 10 марта 2024 года.

Министр иностранных дел выразила уверенность, что визит внесет важный вклад в укрепление и развитие традиционно дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Вице-министр Пак Мён Хо выразил признательность за свой первый визит в Монголию, отметив прочную основу, заложенную предыдущими руководителями государств и правительств двух стран, и передал министру иностранных дел искренние приветствия министра иностранных дел КНДР госпожи Чхве Сон Хи.

Министр Батцэцэг выразила благодарность министру иностранных дел КНДР г-же Чхве Сон Хи за то, что она придала большое значение и произнесла приветствие на встрече женщин-министров иностранных дел, состоявшейся в прошлом году в Улан-Баторе. На эту ноту она сердечно пригласила представителей КНДР принять участие в 9-й Международной конференции по безопасности Северо-Восточной Азии «Улан-Баторский диалог», а также во Всемирном женском форуме, который состоится соответственно в этом году.

В ходе встречи стороны подтвердили стремление продолжать неуклонное развитие традиционно дружественных отношений и сотрудничества и подчеркнули, что в прошлом году стороны торжественно отметили 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а также 35-летие визита президента КНДР Ким Ир Сена в Монголию.

Также стороны договорились принять практические меры по возобновлению и активизации сотрудничества в сфере образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, здравоохранения и гуманитарной сфере, обмену визитами на всех уровнях и активизации конструктивного сотрудничества.

Накануне сообщалось, что дипломатическая делегация Северной Кореи во главе с заместителем министра иностранных дел Пак Мён Хо отбыла в Монголию, сообщили в воскресенье государственные СМИ Северной Кореи.

Делегация вылетела из международного аэропорта Пхеньяна в столице в субботу, сообщила главная газета КНДР газета 로동신문, не уточнив цель поездки.

Визит дипломатической делегации в Монголию стал первым в своем роде с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года. В последний раз Север отправлял делегацию в страну в 2019 году.

Последняя поездка рассматривается как часть дипломатических усилий Севера по укреплению связей с традиционно дружественными странами.

Считается, что Монголия имеет тесные отношения с Севером и сохранила свою дипломатическую миссию в Пхеньяне даже во время пандемии, несмотря на строгие пограничные ограничения.

В январе новый главный посланник Монголии в Пхеньяне Лувсанцэрэн Эрдэнэдаваа вручил Северу свою верительную грамоту.

источник: middleasiannews.com

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