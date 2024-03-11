Кыргызстанские и монгольские вольники заняли 2-е и 3-е место в Турции

CentralAsia (MNG) - Серебряные медали завоевали монгольские борцы вольного стиля на Международном турнире «Яшар Догу и Вехби Эмре» в Анталье, Турция.
В последний день международных соревнований имени Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана состоялись и завершились мужские бои в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг. Наши спортсмены в этот день завоевали три серебряные медали.
В частности, серебряные медали завоевали з Тулга Төмөр-Очир в весовой категории 70 кг, Бямбадорж Энхбаяр в весовой категории 79 кг и Лхагвагэрэл Мөнхтөр в весовой категории 125 кг.
Кыргызстанские борцы Таирбек Уулу Жумашбек /60 кг/ завоевали бронзу, Эрназар Акматалиев /71 кг/ – золотую медаль.
Результаты команды:
1. Иран /115 баллов/
2. Кыргызстан /111 баллов/
3. Монголия /108 баллов/
источник: middleasiannews.com