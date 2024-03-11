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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Светлана Моргунова
Светлана Моргунова

CentralAsia (CA) -  Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет утром 10 марта из-за оторвавшегося тромба, сообщила ТАСС близкая подруга телеведущей Вера Мусатова.

По информации «Московского комсомольца», Моргунова внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание около 14:00 мск. К ней вызвали врачей, но спасти телеведущую им не удалось. Последние годы она болела, сообщает «МК».

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она училась в театральной студии при Театре имени Моссовета. Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На канале она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

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