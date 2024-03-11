Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, сообщается на сайте Акорды.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с началом месяца Рамазан, имеющим особое значение для нашего народа. В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман. Месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов», – говорится в поздравлении.

Президент отметил, что страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы.

«Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! Ораза қабыл болсын!» – заключил глава государства.

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