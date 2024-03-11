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В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами

CentralAsia (CA) -  Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31 марта, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«В ходе операции против террористической группировки «Исламское государство» в провинции Сакарья задержаны 33 подозреваемых (в связях с ИГ)... установлено, что среди задержанных есть те, кто готовил теракты в преддверии выборов, направлял боевиков в зоны конфликтов, оказывал террористам финансовую помощь и управлял нелегальными мечетями и медресе», - написал министр в соцсети X.

В ходе обысков конфисковано оружие, боеприпасы, запрещенная литература и большое количество валюты, отметил Ерликая.

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