В США родился редкий теленок с двумя мордами. Фото

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- 10:33, 11 марта 2024
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- Обновлено: 10:37, 11 марта 2024
CentralAsia (CA) - В американском штате Луизиана родился теленок с двумя мордами – четырьмя глазами, двумя носами, ртами и ушами.
Животное назвали Deux Face, где в переводе с французского «deux» означает «двое», пишет Associated Press.
Теленку 10 дней. Владелец фермы Дон Бро назвал чудом то, что теленок родился живым.
«Вероятно, теленок будет иметь короткую продолжительность жизни и проживет всего несколько дней», - отметил Бро.
По его словам, большинство телят с состоянием полицефалии рождаются мертвым – вероятность составляет от 1 до 400 миллионов.
Некоторые животные живут несколько часов или дней.
Полицефалия – результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Состояние характеризуется наличием нескольких голов.
Полицефалия в большинстве случаев встречается у рептилий – особенно у змей и черепах.
Теперь теленок Deux Face имеет ослабевшие ноги и не может самостоятельно передвигаться. Из-за двойной морды животному трудно поднимать голову.
Работники фермы кормят его из бутылки.
«Deux Face – девочка. Не похоже, что она страдает или испытывает боль. Мы постоянно наблюдаем за ней. Она преодолела много трудностей, но только время покажет ее дальнейшую судьбу. Мы надеемся на лучшее, однако готовимся к худшему», – сказал Дон Бро.
Он также добавил, что животное не продается. Ради покоя животного фермеры не пускают к нему посетителей и журналистов.