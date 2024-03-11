В США родился редкий теленок с двумя мордами. Фото

CentralAsia (CA) - В американском штате Луизиана родился теленок с двумя мордами – четырьмя глазами, двумя носами, ртами и ушами.

Животное назвали Deux Face, где в переводе с французского «deux» означает «двое», пишет Associated Press.

Теленку 10 дней. Владелец фермы Дон Бро назвал чудом то, что теленок родился живым.

«Вероятно, теленок будет иметь короткую продолжительность жизни и проживет всего несколько дней», - отметил Бро.

По его словам, большинство телят с состоянием полицефалии рождаются мертвым – вероятность составляет от 1 до 400 миллионов.

Некоторые животные живут несколько часов или дней.

Полицефалия – результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Состояние характеризуется наличием нескольких голов.

Полицефалия в большинстве случаев встречается у рептилий – особенно у змей и черепах.

Теперь теленок Deux Face имеет ослабевшие ноги и не может самостоятельно передвигаться. Из-за двойной морды животному трудно поднимать голову.

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Работники фермы кормят его из бутылки.

«Deux Face – девочка. Не похоже, что она страдает или испытывает боль. Мы постоянно наблюдаем за ней. Она преодолела много трудностей, но только время покажет ее дальнейшую судьбу. Мы надеемся на лучшее, однако готовимся к худшему», – сказал Дон Бро.

Он также добавил, что животное не продается. Ради покоя животного фермеры не пускают к нему посетителей и журналистов.