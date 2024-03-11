Близкий сосед лучше дальнего родственника, - глава МИД Китая

Ван И

CentralAsia (CA) - Китай настроен на развитие добрососедства с соседними странами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

По словам министра, КНР уважает «ключевые озабоченности друг друга», поддерживает плотные связи на высшем и высоком уровнях.

«У нас в народе говорят: близкий сосед лучше дальнего родственника. Соседей не выбирают, и Азия – наш общий дом[…] Мы с соседями искренне относимся друг к другу. Мы стремимся к поиску точек соприкосновения с учетом комфортности друг друга, укрепляем взаимопонимание и доверие через откровенные контакты, преодолеваем разногласия и трения путем диалога. Вместе мы противодействуем различным рискам и вызовам, оставляем яркие эпизоды в летописи добрососедства», - сказал он.

Ван И заявил, что Китай неуклонно развивает взаимовыгодные сотрудничества с соседними странами.

По его словам, экономика региона получила мощный толчок благодаря запуску целого ряда совместных проектов, таких как железная дорога Китай – Лаос, экономический коридор Китай − Пакистан, газопровод Китай – Центральная Азия, два индустриальных парка Китая и Малайзии, железная дорога Джакарта – Бандунг.

Китай твердо привержен открытости и инклюзивности с соседними странами, сказал Ван И.

«Мы претворяем в жизнь открытый регионализм, активно участвуем в восточноазиатском сотрудничестве, поддерживаем асеаноцентричность, уплотняем сотрудничество Китай – Япония – Южная Корея. Успешно прошел саммит Китай – Центральная Азия, динамично расширяется сотрудничество в бассейне Ланьцанцзян – Меконг. Хочу выделить ШОС, которая утвердилась как региональная организация с крупнейшим географическим охватом и наибольшей численностью населения», - отметил министр.

Китай готов с соседями развивать дух пяти принципов мирного сосуществования.

«Зарожденные в Азии пять принципов позволяют преодолеть различия в социальном строе и идеологии, вписываются в основные нормы международных отношений и основополагающие принципы международного права, служат вкладом восточной мудрости в правильное урегулирование межгосударственных отношений», - сказал глава МИД.