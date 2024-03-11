Актер фильма «Сэр сэр салхи» Тэргэл признан лучшим на Азиатском кинофестивале

CentralAsia (MNG) - Премия «Asian Film Awards 2024», по праву считающаяся одним из престижных азиатских фестивалей, объявила своих победителей 10 марта в Гонконге (КНР).

Впервые от Монголии главный режиссер художественного фильма «Сэр сэр салхи» - («City of Wind») г-жа Лхагвадулам Пурэв-Очир была номинирована в категории «Лучший новый режиссер», а исполнитель главной роли Тэргэл Болд-Эрдэнэ – в категории «Лучший новичок». В итоге, по результатам голосования, монгольский актер Тэргэл Болд-Эрдэнэ был признан победителем в номинации «Лучший новичок» фестиваля за главную роль в фильме «Сэр сэр салхи» - («City of Wind»). Об этом сообщает портал eagle.mn.

Первый полнометражный художественный фильм режиссера Лхагвадулам Пурэв-Очир «Сэр сэр салхи» - («City of Wind») получил хорошие отзывы от кинокритиков на 80-м Венецианском международном кинофестивале и был удостоен главной награды кинофестиваля – «Золотого льва», что стало историческим событием в области монгольского кинематографа. Картина также была выдвинута от Монголии на премию «Оскар».

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