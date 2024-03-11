Уровень английского языка монголов неуклонно растет

CentralAsia (MNG) - EF Education First, международный образовательный центр, расположенный в Швейцарии, представил свой ежегодный индекс владения английским языком EF (EPI), который представляет собой самый крупный в мире список уровней владения английским языком.

Список был основан на опросе 2,2 миллиона человек, для которых английский язык не является родным, в 113 странах и регионах.

По уровню владения английским языком Монголия набрала 482 балла, заняв 73-е место из 113 стран, а только Улан-Батор имеет 500 баллов.

Интересно, что в этом исследовании монгольские мужчины набрали 483 балла, а женщины — 481 балл, что является гендерно сбалансированным показателем по сравнению с другими странами.

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