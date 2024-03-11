Глава МИД Китая заявил, что многополярный мир должен быть равноправным и упорядоченным

Ван И

CentralAsia (CA) - Китай считает, что многополярный мир должен быть равноправным и упорядоченным, а экономическая глобализация – общедоступной и инклюзивной. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

По мнению Ван И, многополярность и экономическая глобализация – основная тенденция развития человечества, но мнения расходятся в том, какова многополярность и глобализация необходима.

«Равноправный многополярный мир обеспечивает всем странам равные права, равные возможности и равные правила. В международных делах нельзя вновь допускать монополии одной страны или мирового меньшинства, деления стран на разные сорта по государственной мощи либо по т.н. логике «кто сильнее, тот и прав», а риторика «одни должны быть за столом, а другие – в меню» просто неприемлема. Важно, чтобы страны вне зависимости от их масштаба и мощи имели равные возможности участвовать в формировании многополярного мира, пользоваться правами и играть свою роль», - сказал он.

Глава МИД заявил, что упорядоченный многополярный мир требует от всех стран соблюдения целей и принципов Устава ООН и совместного отстаивания общепризнанных основных норм международных отношений.

«Многополярность вовсе не означает разделения стран на разные лагеря, тем более фрагментации и бардака мироустройства. Все страны должны действовать в рамках ооноцентричной мировой системы и сотрудничать в ходе совершенствования глобального управления», - считает министр.

По мнению китайского дипломата, общедоступная глобализация предполагает расширение общности интересов экономического развития и их равноправное распределение, чтобы разные страны, разные классы и разные группы людей могли участвовать в социально-экономическом развитии и пользоваться его плодами. Она поможет надлежащим образом устранять дисбалансы в развитии между странами и внутри них во имя общего процветания и всеобщей зажиточности.

Инклюзивная глобализация, по словам Ван И, подразумевает поддержку стран в выборе пути развития в соответствии со своими реалиями.

«Следует воздержаться от унификации модели развития, отказаться от корыстных односторонних действий и унилатерализма и протекционизма в ущерб другим, обеспечить бесперебойность производственно-сбытовых цепочек, и таким образом сохранять жизнеспособность и динамику глобального экономического роста».

Китай готов вместе со всеми странами продвигать формирование многополярного мира и экономическую глобализацию в правильном направлении, отвечающем чаяниям народов всех стран, и содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном русле, сказал глава внешнеполитического ведомства КНР.