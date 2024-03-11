Палестина должна стать полноправным членом ООН, - глава МИД Китая

Ван И

CentralAsia (CA) - Китай поддерживает стремление Палестины стать полноправным членом ООН. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

«Мы поддерживаем присоединение Палестины к ООН в качестве ее полноправного члена, призываем отдельных членов Совбеза больше этому не препятствовать. Мы предлагаем провести более масштабную, авторитетную и эффективную международную мирную конференцию, разработать график и дорожную карту по реализации двухгосударственного решения», - сказал он.

Продолжающийся конфликт глава МИД назвал «трагедией для человечества и позором для цивилизации». «Затягивание конфликта и убийство мирных жителей ничем не может оправдаться. Мировое сообщество должно принять срочные и решительные меры, чтобы сделать немедленное прекращение огня главным приоритетом, обеспечить гуманитарную помощь в качестве своей первостепенной миссии и обязанности».

«Мы выступаем за скорейший перезапуск мирных переговоров между Палестиной и Израилем в интересах мирного сосуществования не только двух государств, но и арабов и евреев в целом. Китай продолжит прилагать совместные с мировым сообществом усилия для восстановления мира, спасения жизни людей и искоренения несправедливости», - сказал глава китайского МИД .