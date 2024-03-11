Эмомали Рахмон выразил недовольство многократным хаджем таджикистанцев

- Таджикистан, общество
- 14:16, 11 марта 2024
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CentralAsia (TJ) - Таджикистанцам, желающим отправиться в хадж (паломничество) во второй или третий раз, лучше потратить отложенные на это средства на другие богоугодные дела. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 марта на встрече с представителями общественности, учеными и религиозными деятелями, передает «Азия Плюс».
Рахмон подчеркнул, что пророк Мухаммад совершил паломничество только один раз, и для мусульман обязательным является только однократное совершение хаджа. Президент предложил несколько вариантов расходования выделенных на повторный хадж средств согласно заповедям шариата (системы права и морали в исламе):
- обеспечение достойной жизни своей семьи;
- образование детей и внуков;
- благоустройство страны;
- строительство предприятий, школ, дорог и мостов;
- помощь и поддержка сирот, беспризорных, инвалидов, больных сограждан и малообеспеченных семей.
«Мы не против того, чтобы наши люди совершали паломничество, но подчеркиваю, что этот процесс не должен приобретать характер предрассудков, подражаний и соревнований», — цитирует Рахмона «Азия-плюс».
Президент сообщил, что «в период до обретения независимости страной из 5 миллионов жителей Таджикистана паломничество совершили всего 29 человек». Сегодня таких людей насчитывается более 250 тысяч. Только в 2023 году хадж и умру (малое паломничество) совершили 63 тысячи таджикистанцев, потратив на это в общей сложности более 1,2 млрд сомони ($109,5 млн).
Встреча прошла накануне наступления месяца Рамазан, когда мусульмане соблюдают священный пост Ораза. В текущем году месяц продлится с 11 марта по 9 апреля.