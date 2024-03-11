экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эмомали Рахмон выразил недовольство многократным хаджем таджикистанцев

CentralAsia (TJ) -  Таджикистанцам, желающим отправиться в хадж (паломничество) во второй или третий раз, лучше потратить отложенные на это средства на другие богоугодные дела. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 марта на встрече с представителями общественности, учеными и религиозными деятелями, передает «Азия Плюс».

Рахмон подчеркнул, что пророк Мухаммад совершил паломничество только один раз, и для мусульман обязательным является только однократное совершение хаджа. Президент предложил несколько вариантов расходования выделенных на повторный хадж средств согласно заповедям шариата (системы права и морали в исламе):

  • обеспечение достойной жизни своей семьи;
  • образование детей и внуков;
  • благоустройство страны;
  • строительство предприятий, школ, дорог и мостов;
  • помощь и поддержка сирот, беспризорных, инвалидов, больных сограждан и малообеспеченных семей.

«Мы не против того, чтобы наши люди совершали паломничество, но подчеркиваю, что этот процесс не должен приобретать характер предрассудков, подражаний и соревнований», — цитирует Рахмона «Азия-плюс».

Президент сообщил, что «в период до обретения независимости страной из 5 миллионов жителей Таджикистана паломничество совершили всего 29 человек». Сегодня таких людей насчитывается более 250 тысяч. Только в 2023 году хадж и умру (малое паломничество) совершили 63 тысячи таджикистанцев, потратив на это в общей сложности более 1,2 млрд сомони ($109,5 млн).

Встреча прошла накануне наступления месяца Рамазан, когда мусульмане соблюдают священный пост Ораза. В текущем году месяц продлится с 11 марта по 9 апреля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com