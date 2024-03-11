В январе два пилота индонезийской Batik Air уснули во время полета. Никто не пострадал

CentralAsia (CA) - Два пилота индонезийских авиалиний Batik Air уснули во время управления самолетом, на борту которого находилось еще 157 человек, пишут ТАСС со сылкой на доклад Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии.

По его информации, 25 января пассажирский самолет совершал перелет из Кендари (остров Сулавеси) в Джакарту (остров Ява). Командир судна попросил второго пилота об отдыхе, после чего заснул. Через некоторое время после этого второй пилот также «непреднамеренно заснул», говорится в докладе.

Центр управления полетами Джакарты пытался связаться с пилотами самолета. Спустя 28 минут после последнего контакта центра со вторым пилотом командир борта вышел на связь и сообщил, что самолет движется «не по заданной траектории». Он отметил, что у самолета возникли проблема с радиооборудованием, которая была решена. После полет продолжился, воздушное судно приземлилось в аэропорту Джакарты.

Информация о личности пилотов не раскрывается. В результате инцидента никто не пострадал.