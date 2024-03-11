Жители Афганистана используют тысячи квадратных километров туркменской территории

CentralAsia (TM) - Жители Афганистана пользуются в хозяйственных целях тысячами километров туркменской территории. Об этом говорится в публикации «Метеожурнала», основанной на спутниковых снимках.

В советские времена в Туркменской ССР была создана линия пограничного контроля, где нет населенных пунктов. Ширина линии доходит до нескольких десятков километров. Попасть туда с туркменской стороны можно только по специальному пропуску в светлое время суток. Это правило соблюдается до сих пор.

При этом туркменские пограничники, фактически, охраняют лишь внутреннюю границу зоны контроля. Внешнюю границу — то есть, собственно, границу с Афганистаном, — никто не контролирует. Как результат, жители Афганистана свободно проникают на данную территорию и занимаются там хозяйственной деятельностью, в первую очередь, выпасом скота.

Проанализировав на спутниковых снимках состояние пастбищ и сам скот (иногда отары попадают на снимки), аналитики «Метеожурнала» пришли к выводу, что афганские пастухи углубляются на территорию Туркменистана на многие километры.

Из-за перевыпаса земля истощается. Кроме того, из-за неосторожности афганцев на пограничной полосе происходит большое количество степных пожаров. Возгораний гораздо больше, чем на территориях, населенных туркменами, потому что в Туркменистане действует противопожарный контроль.

Также афганцы активно охотятся на туркменской территории, нанося вред, например, Бадхызскому заповеднику. Кроме того, они собирают на контрольной полосе фрукты и заготавливают древесину уникальных фисташковых редколесий.

«Метеожурнал» подчеркивает, что контрольная полоса в общей сложности включает в себя тысячи квадратных километров законной территории Туркменистана. Граждане страны лишены возможности пользоваться этой землей, а соседи фактически осуществили ее захват.