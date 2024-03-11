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20-градусные морозы возвращаются в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  На территории Казахстана 12-14 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, температура воздуха понизится, сообщает «Казгидромет».

Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях, 12-13 марта в области Жетысу и Абай, в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. Также по республике прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.

На большей части страны температура воздуха ночью понизится до -10-20 градусов, днем до -2-10, а на юге ночью будет -2-12, днем -6+2 градуса.

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