Мигрантов предложили обязать уезжать из России за работу не по профилю

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CentralAsia (CA) - Минтруд РФ подготовил законопроект, в рамках которого трудовых мигрантов, прибывших в Россию по организованному набору, могут обязать покинуть страну, если те работают не по профилю. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект предусматривает создание специального документа, который подтвердит право иностранца на временную трудовую деятельность в России: в рамках оргнабора мигрант будет трудиться у конкретного работодателя. Вносить авансовые платежи по документам будет компания-наниматель.

Это позволит исключить случаи, когда трудовой мигрант отказывается работать в компании, понесшей расходы на его наем, в том числе затраты на авиабилеты. Если работник захочет перейти в другое предприятие, которое не участвует в оргнаборе, ему придется в течение 15 дней покинуть Россию.

Правила хотят распространить на трудовых мигрантов вне зависимости от того, приезжают ли они из визовых или безвизовых стран. Работодателям, нанимающим иностранцев из визовых стран по оргнабору, не нужно будет получать разрешение на их привлечение.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике сообщили, что готовы поддержать инициативу. Как отметил глава комитета Ярослав Нилов, сейчас в России действует патентная система, которая позволяет мигрантам безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться, но многие работают без патента.

Россия в 2017 году подписала соглашение с Узбекистаном об организованном наборе и привлечении граждан страны для временной работы, в том числе на предприятиях сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности. Похожая договоренность действует с Таджикистаном.

По данным ФСБ, за первый квартал 2023 года в Россию с целью работы въехали 1,3 млн иностранцев, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период в 2022-м. Из Узбекистана прибыли 630,8 тыс. человек, из Таджикистана — 349,3 тыс., из Кыргызстана — 172,6 тыс., из Армении — 47,3 тыс., из Казахстана — 34,7 тыс.