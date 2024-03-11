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В России опубликовали результаты предвыборного соцопроса. Рейтинг Путина составил 82%

CentralAsia (CA) -  Российская государственная социологическая служба ВЦИОМ опубликовала результаты предвыборного соцопроса, по которому рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина составил 82%.

Рейтинги остальных кандидатов следующие:

  • Владислав Даванков («Новые люди») - 6%;
  • Николай Харитонов (КПРФ) - 6%;
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5%.

Ожидаемая явка на выборах составляет 71%.

Президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.

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