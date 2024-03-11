В России опубликовали результаты предвыборного соцопроса. Рейтинг Путина составил 82%
- Азия и мир, политика
- 16:26, 11 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Российская государственная социологическая служба ВЦИОМ опубликовала результаты предвыборного соцопроса, по которому рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина составил 82%.
Рейтинги остальных кандидатов следующие:
- Владислав Даванков («Новые люди») - 6%;
- Николай Харитонов (КПРФ) - 6%;
- Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5%.
Ожидаемая явка на выборах составляет 71%.
Президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.
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