Минобороны Казахстана предупредило о военных учениях в Карагандинской области с 11 по 19 марта

CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области Казахстана с 11 по 19 марта пройдут командно-штабные учения, в этой в некоторых районах могут ввести ограничительные меры, сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны.

Ведомство предупредило о возможном введении ограничительных мер в отдельных районах и призвало граждан сохранять спокойствие и не распространять ложные сообщения о передвижении военной техники.

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