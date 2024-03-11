В ресторане Астаны министр до смерти избил жену: Прокурор рассказала, что произошло в день убийства Нукеновой

CentralAsia (KZ) - В Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает tengrinews.kz.

Председательствует на предварительных слушаниях судья Айжан Кульбаева.

Заседание по делу Бишимбаева проходит без присутствия журналистов. Представители СМИ наблюдают за процессом онлайн.

Сторона обвинения рассказала суду, как и при каких обстоятельствах произошло убийство Салтанат Нукеновой.

По версии обвинения, в день убийства Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на концерте в Астане. Там между ними произошла ссора. После они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. Девушка заявила, что хочет уйти от Бишимбаева, о чем в сообщении рассказала брату.

«Находясь на концерте, Бишимбаев, используя незначительный повод, стал ссориться с Нукеновой. И не дождавшись окончания концерта они вдвоем вышли из здании, и, продолжая ругаться, направились пешком в ресторан BAO.

Находясь в ресторане, во время распития спиртного продолжали выяснять отношения. Нукенова заявила Бишимбаеву, что устала от этих отношений и окончательно решила уйти от него. Также о данном факте Нукенова написала своему брату, что приедет к нему ночевать, и попыталась вызвать такси», - заявила прокурор.

Бишимбаев, находясь в алкогольном опьянении, нанес по голове Нукеновой сильные удары. После этого стал пинать ее ногами. Пытаясь спастись, девушка закрылась в одной из комнат, но Бишимбаев выбил дверь и вновь избил ее, заявила гособвинитель. Нукенова несколько раз приходила в себя, но подсудимый продолжал избивать ее.

9 ноября, после совершения особо тяжкого преступления, Бишимбаев позвонил директору гастроцентра Байжанову и без объяснения причин приказал тому приехать на работу. Со слов гособвинителя, приехав в гастроцентр, Байжанов увидел Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии и издавала неестественные хрипы. На месте он также обнаружил кровь и вырванные волосы. По просьбе Бишимбаева они подняли Нукенову. При этом ее тело не делало активных движений и не сгибалось. Девушку уложили на диван. Спустя несколько часов Байжанов обнаружил, что Нукенова умерла.

Куандык Бишимбаев на суде заявил, что вину не признает, передает «Власть.kz».

«Суть обвинения мне понятна. Вину я не признаю», - заявил Бишимбаев.

Также Бишимбаев заявил о желании, чтобы его дело в открытом процессе рассматривал суд присяжных с участием СМИ.

В свою очередь защита Бишимбаева просит возобновить досудебное расследование и переквалифицировать дело на статью 104 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, санкция предусматривает ограничение свободы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок), заявляя о многочисленных нарушениях, либо прекратить дело в отношении Бишимбаева за отсутствием состава преступления.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра РК Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра – уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве.

Изначально подозреваемому вменяли лишь одну статью – 99-ю, часть 2, УК РК «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Однако позже его также обвинили в истязании (статья 110, часть 2, УК РК). В отношении директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, который является родственником экс-министра, завершили расследование по статьям 432 «Укрывательство» и 434 УК РК «Недонесение о преступлении».

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