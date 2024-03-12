Монгольский гонщик возглавляет список фаворитов гонки Abu Dhabi Desert Challenge-2024. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Монгольский мотогонщик Мөрөн Пурэвдорж, принимавший участие в международном ралли Abu Dhabi Desert Challenge-2024 в ОАЭ, возглавил десятку лучших.

В категории мотоциклов из 32 спортсменов из 24 стран Мөрөн Пурэвдорж на мотоцикле КТМ занял 10-е место с результатом 3:09:24.

Abu Dhabi Desert Challenge — это одно из самых престижных спортивных событий в Абу-Даби. На мой взгляд, это один из самых сложных, но в тоже время, и самый красивый этап в Кубке Мира.

источник: middleasiannews.com

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