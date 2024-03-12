В борьбе имени Яшара Догу монголки заняли 2 место в общекомандном зачете

CentralAsia (MNG) - В турецкой Анталье завершился международный турнир по спортивной борьбе памяти борцов Яшар Догу, Вехби Эмре и Хамит Каплана из Объединенной федерации борьбы, Второй день турнира и завершилась женская борьба.
В этот день были проведены женские поединки в весовых категориях 53, 55, 59, 62, 68 и 72 кг и объявлены медалисты.
От нашей страны Болортуяа Бат-Очир завоевала золотую медаль в весовой категории 53 кг, Дөлгөөн Мөнхболд — серебряную медаль в весовой категории 55 кг, Болортуяа Хурэлхуу —серебряную медаль в весовой категории 59 кг, Дэлгэрмаа Энхсайхан — золотую медаль в весовой категории 68 кг.
Японские женщины завоевали первое место, казахстанские спортменки — третье.
Результаты команды:
1. Япония /135 очков/
2. Монголия /133 балла/
3. Казахстан /122 балла/.
источник: middleasiannews.com