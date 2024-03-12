В Монголии от белого и желтого дзуда погибло более 3,9 млн голов скота

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на понедельник потери Монголии составляют более 3,9 млн голов скота. Об этом заявил секретарь Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям страны Баярхуу Тувшинсайхан на пресс-конференции для местных СМИ.

По его словам, гибель скота была напрямую связана с суровыми погодными условиями, известными как белый и железный дзуд или зимняя бескормица.

Белый и железный дзуд — стихийные бедствия, при которых домашний скот не способен найти корм под снегом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии сократилось на 9,1%, составив 64,7 млн голов.

На сегодняшний день животноводство является одной из основных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40% кочевого населения страны.

Дзуд по-кыргызски говорят - жут, по-казахски - зуд.

Источник: middleasiannews.com

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