В Монголии от белого и желтого дзуда погибло более 3,9 млн голов скота

- Монголия, происшествия
- 5:57, 12 марта 2024
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- Обновлено: 9:11, 12 марта 2024
CentralAsia (MNG) -
По состоянию на понедельник потери Монголии составляют более 3,9 млн голов скота. Об этом заявил секретарь Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям страны Баярхуу Тувшинсайхан на пресс-конференции для местных СМИ.
По его словам, гибель скота была напрямую связана с суровыми погодными условиями, известными как белый и железный дзуд или зимняя бескормица.
Белый и железный дзуд — стихийные бедствия, при которых домашний скот не способен найти корм под снегом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.
Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии сократилось на 9,1%, составив 64,7 млн голов.
На сегодняшний день животноводство является одной из основных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40% кочевого населения страны.
Дзуд по-кыргызски говорят - жут, по-казахски - зуд.
Источник: middleasiannews.com