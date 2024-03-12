Монгольский силач поднял 400 кг и в четвертый раз стал чемпионом азиатского континента

Монголия, спорт

6:00, 12 марта 2024

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CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди профессионалов «WPC» прошел в Бишкеке, Кыргызстан, с 8 по 10 марта 2024 года. В этом соревновании Гансух Батмагнай участвовал в «Soft Bench» или горизонтальном жиме со снаряжением. Монгольский спортсмен поднял 400 кг и стал четырехкратным чемпионом азиатского континента. источник: middleasiannews.com За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Монголии Карта распространения