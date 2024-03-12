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Монгольский силач поднял 400 кг и в четвертый раз стал чемпионом азиатского континента

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди профессионалов «WPC» прошел в Бишкеке, Кыргызстан, с 8 по 10 марта 2024 года. В этом соревновании Гансух Батмагнай участвовал в «Soft Bench» или горизонтальном жиме со снаряжением.

Монгольский спортсмен поднял 400 кг и стал четырехкратным чемпионом азиатского континента.

источник: middleasiannews.com

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