Монгольский силач поднял 400 кг и в четвертый раз стал чемпионом азиатского континента
CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди профессионалов «WPC» прошел в Бишкеке, Кыргызстан, с 8 по 10 марта 2024 года. В этом соревновании Гансух Батмагнай участвовал в «Soft Bench» или горизонтальном жиме со снаряжением.
Монгольский спортсмен поднял 400 кг и стал четырехкратным чемпионом азиатского континента.
источник: middleasiannews.com
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