Больше всего поголовья потерял аймак Сухбаатар

CentralAsia (MNG) - Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Монголии предоставила очередную информацию о чрезвычайной ситуации. Согласно заявлению, количество скота, погибшего в результате экстремально холодной погоды этой зимой, возросло в Монголии до 3 925 734 голов.

Из 21 аймака страны восточный аймак Сухбаатар больше всего пострадал от сильных холодов: погибло более 1,1 миллиона скота, говорится в заявлении ГКЧС.

Этой зимой в Монголии выпало гораздо больше снега, чем обычно: около 80 процентов ее территории покрыто снегом, сообщило агентство по мониторингу погоды. По данным Национального статистического управления, на конец 2023 года поголовье скота в Монголии составило 64,7 миллиона.

На сегодняшний день в Государственную чрезвычайную комиссию поступило 3,1 миллиарда тугриков наличными от 45 граждан, 26 предприятий, 61 государственной организации, 26 неправительственных организаций. Также в него поступили товарно-материальные запасы на сумму более 700 тысяч тугриков от одного гражданина, девяти предприятий и семи неправительственных организаций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения