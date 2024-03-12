Монголия опустилась на 4 позиции в индексе демократии

CentralAsia (MNG) - Институт «V-Dem» открыто и бесплатно публикует индекс демократии стран с 1789 года. Политологи широко используют эту информацию.

В прошлом году Монголия заняла 77-е место с 0,43 балла по индексу демократии. Это на 16 позиций ниже, чем в прошлом году. В этом году Монголия опустилась на четыре позиции до 81-го под руководством Монгольской народной партии.

Индекс демократии любой страны основан на свободе каждого гражданина, независимо от таких факторов, как многопартийная система, свободные и справедливые выборы, прозрачное и открытое правительство, уважающее закон, качество, стремящееся к мирной передаче власти. власть, независимые СМИ, свободные от государственного контроля и влияния, большинство и меньшинство.

Монголия опустилась на 5 позиций в индексе коррупции в 2023 году. Так что в прошлом году Монголия заняла 121 место среди 180 стран.

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