В МИДе Казахстана прокомментировали гибель двух граждан республики в перестрелке с ФСБ России

- Казахстан, происшествия
- 9:38, 12 марта 2024
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|Предыстория: КНБ Казахстана подтвердил, что ФСБ России ликвидировала двух казахстанцев при попытке организовать теракт
CentralAsia (KZ) - Гибель двух казахстанцев в России во время перестрелки с сотрудниками местной спецслужбы не окажет влияния на взаимоотношения между РФ и Казахстаном. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает InformБЮРО.kz.
«Нет, никак (не повлияет)», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента издания.
На минувших выходных Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по факту гибели двух граждан республики, которые в России подозревались в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — отметили в КНБ, указав, что проверка проводится «в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества».
ФСБ РФ 7 марта сообщила о раскрытии запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» (афганского «филиала» ИГИЛ), члены которой планировали нападение на синагогу в Москве. По данным ведомства, боевики готовились напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании они оказали сопротивление и были убиты ответным огнем, сообщили в спецслужбе.
В ходе обыска по месту проживания подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).