Президент Вьетнама принял Генерального прокурора Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Во Ван Тхыонг 11 марта устроил в Ханое прием в честь генерального прокурора Монголии Жаргалсайхана Банзрагча, выразив уверенность, что его визит будет способствовать дальнейшему углублению связей между двумя странами, особенно их прокуратурой, по случаю 70-летия двусторонних дипломатических отношений в этом году.

Президент Туонг подчеркнул положительные результаты двусторонних отношений за последние семь десятилетий, подчеркнув преимущества для граждан обеих стран. Он особо отметил визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа во Вьетнам в конце 2023 года как катализатор новых и значительных возможностей сотрудничества, включая дальнейшее укрепление связей между двумя прокуратурами и обмены между людьми.

Поскольку Вьетнам стремится к 2030 году стать развитой страной с современной промышленностью и высоким средним доходом, он сказал, что перед страной стоит много задач, включая построение правового государства народа, народом и для народа; и развитие прозрачной правовой системы, в которой Верховная народная прокуратура играет решающую роль.

Выразив удовлетворение ключевыми направлениями по повышению эффективности координации, установленными лидерами во время визита Жаргалсайхана, Туонг пожелал, чтобы обе стороны активно работали вместе для лучшего выполнения задач каждого сектора прокуратуры; бороться с преступностью, особенно транснациональной преступностью, и способствовать обмену делегациями сотрудников прокуратуры всех уровней для обмена и улучшения профессиональных знаний и навыков.

Жаргалсайхан, в свою очередь, заявил в ходе своего визита, что руководители Верховной народной прокуратуры Вьетнама и Генеральной прокуратуры Монголии договорились активизировать сотрудничество в области защиты прав и интересов граждан каждой страны, предотвращения транснациональных угроз безопасности и киберпреступности, одновременно содействие обмену делегациями сотрудников прокуратуры как на центральном, так и на местном уровнях.

Он назвал свой визит поворотным моментом в отношениях сотрудничества между двумя секторами прокуратуры, которые являются основополагающим элементом вьетнамско-монгольских отношений.

Гость пожелал приветствовать президента Туонга в Монголии при первой же возможности.

источник: middleasiannews.com

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