В Таджикистане ожидается резкое похолодание

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 13 марта ожидается резко неустойчивая погода, сообщает Агентство по гидрометеорологии республики, передает «Азия Плюс».

По данным синоптиков, пройдут осадки (дождь, в отдельных районах с переходом в мокрый снег) местами сильные.

В долино-предгорных районах ожидается понижение дневной температуры на 10-12 градусов.

В частности, как передает Гидрометцентр, в Душанбе завтра будет облачно, дождь с мокрым снегом, ночью сильный. Если сегодня днем в Душанбе будет тепло до 18 градусов, то завтра температура воздуха днем составит всего 5-7 тепла, ночью 3-5 тепла. К 14 марта снова ожидается потепление.

По близлежащим районам также будет дождь со снегом, местами туман. Температура воздуха в долинах ночью и днем 2-7 градусов тепла, в горных районах 1-6 мороза.

Дождь, местами со снегом ожидается и на севере страны. Температура воздуха там составит днем 7-9 тепла, в горных районах -2+3 градуса.

Понижение температуры воздуха будет и в самом жарком регионе страны – Хатлонской области. Если сегодня там +19+21, то завтра будет всего +8+10. Там тоже будут осадки.

В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, а также дождь со снегом ожидаются сегодня ночью. Завтра днем воздух прогреется всего до +2 градусов в Хороге.

По западу ГБАО ночью будет 3-8 мороза, днем 0-5 тепла. На востоке ГБАО ночью морозы будут на уровне 12-17 градусов, днем 8-10 мороза.

Синоптики также сообщают, что с 12 по 14 марта в горных и предгорных районах республиканского подчинения, на автодороге Душанбе-Чанак и по западу ГБАО возможен схода снежных лавин.

12-13 марта в долинах и предгорных районах Хатлонской области возможны селевые явление.

Также в связи с выпадением осадков 13-14 марта на реках Яхсу, Кызылсу (южная) и на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта, ожидается повышение уровня воды.

Начало марта в Таджикистане было снежным и специалисты Гидрометцентра сообщали, что в целом в течение всего месяца в стране ожидается переменчивая погода с частыми осадками и температурными колебаниями.

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