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Поставки газа из Туркменистана в Ирак могут начаться только летом

CentralAsia (TM) -  Министр электроэнергетики Ирака Зиад Али Фадель рассказал о продолжающихся переговорах с Ираном о транзите газа из Туркменистана.

Если стороны придут к соглашению, то ежегодные поставки туркменского газа в Ирак могут начаться этим летом, цитирует министра издание Iran Oil Gas.

Протокол об основных коммерческих условиях соглашения по поставкам газа из Туркменистана в Ирак представители двух стран подписали еще в ноябре 2023 года. Согласно документу, в течение 5 лет ежегодно 9 миллиардов кубометров туркменского газа по своповой схеме будет транспортироваться через Иран в Ирак.

В январе 2024 года сообщалось, что иракская сторона выполнила все требования для начала свопового импорта газа из Туркменистана. Задержка с началом поставок связана с необходимостью согласовать все условия с Ираном, который является транзитером.

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