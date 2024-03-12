В Туркменистане нехватка корма, погибли 40% ягнят этой зимой, - «Хроники Туркменистана»

CentralAsia (TM) - По словам пастухов, в этом году во время зимнего окота овец из-за морозов и бескормицы погибло около 40% ягнят. Овцематки тоже погибли, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В частности, у животновода из Халачского этрапа, в стаде которого было 348 голов, во время окота погибли 62 ягненка и 30 овцематок.

Животноводческая отрасль управляется Государственным объединением по животноводству (бывшая ассоциация «Туркменмаллары»), которая распределяет принадлежащие государству стада по отдельным сельскохозяйственным объединениям.

По словам одного из пастухов, на стадо в 300-400 голов приходится два пастуха. Раньше зимой на кошары (крытые загоны для мелкого рогатого скота) с ферм привозили по 230 упаковок сухого корма на стадо. В этом году их не привезли. Животные остались на подножном корме, которого выросло мало.

Мужчина рассказал и о других особенностях животноводства в Туркменистане.

Напоить стадо стало проблемой, так как многие колодцы в пустыне давно не чистили и теперь оттуда не достать воду. Ее нерегулярно привозили водовозами. Хорошо, если пастбище расположены недалеко от канала.

Этой и прошлой зимой, пытаясь спасти скотину от холода, мы закрывали помещение клеенкой. Это помогает слабо, но лучше, чем ничего.

Зарплату нам не платят. Наш доход — треть выжившего приплода.

Скоту нужно делать прививки или, если животное заболело, вводить лекарства. Один укол стоит 30 манатов. В год ветеринар делает по 2-3 укола каждому животному. Помножьте эту сумму на количество голов. Правда, зоотехник обещает компенсировать эти затраты, но не всегда это делает.

Несколько раз в год приезжает бригада из 4-5 человек – представители Гособъединения, сельхозобъединения, зоотехник и водитель. Заранее звонят и предупреждают, что приготовить к их приезду из свежей баранины. Чаще всего заказывают мясной пирог. Потом они составляют акт, что съеденное животное погибло, поэтому в деньгах мы не теряем.

Когда скот действительно погибает, мы сообщаем об этом, высылаем фото. Руководство требует закопать мясо, а шкуру сохранить в качестве доказательства. При очередном приезде контролирующих составляется акт, один экземпляр которого остается у нас.

Ноги погибших овец мы обычно отвариваем и кормим этим собак, а шкуры продаем мастерам по пошиву шуб.

В апреле начнется стрижка, которая длится два дня. Электричества и генераторов нет, поэтому овец стригут вручную. Для стрижки приезжают специалисты, которые забирают шерсть с собой.