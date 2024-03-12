Монгольский судья Эрдэнэбалсурэн принял присягу судьи Гаагского суда. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Церемония приведения к присяге шести вновь избранных судей МУС состоялась 8 марта 2024 года. Один из них был судья из Монголии Эрдэнэбалсурэн Дамдин.

Вместе с пятью новыми судьями из Южной Кореи, Франции, Румынии, Словении и ТунисаЭрдэнэбалсурэн Дамдин принес присягу: «Как судья Международного уголовного суда, я торжественно обязуюсь выполнять свои обязанности и осуществлять свои полномочия в качестве [должность] международного уголовного суда честно, неукоснительно, беспристрастно и добросовестно и соблюдать конфиденциальность расследований и судебного преследования».

Напомним, сотрудники Суда являются международными гражданскими служащими. Они имеют не национальные, а исключительно международные обязанности.

Сотрудники Суда должны разделять и соблюдать принципы, изложенные в Римском статуте, включая веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности и равноправие мужчин и женщин.

Следовательно, сотрудники должны проявлять уважение ко всем культурам; они не должны допускать дискриминации по отношению к какому бы то ни было лицу или группе лиц или каким бы то ни было образом злоупотреблять властью и полномочиями, которыми они наделены.

Сотрудники Суда должны обеспечивать высокий уровень работоспособности, компетентности и добросовестности. Понятие добросовестности включает соблюдение соответствующих норм в отношении конфиденциальности, установленных Судом, порядочность, беспристрастность, справедливость, честность и правдивость во всех вопросах, касающихся их работы и статуса, но не ограничивается ими.

Сегодня начинается его девятилетний срок полномочий в качестве судьи Международного уголовного суда в Гааге. Международный уголовный суд состоит из 18 судей из стран, входящих в Римский статут, и базируется в Гааге (Нидерланды). Судьи отбираются из числа лиц, отвечающих требованиям высоких моральных качеств, добросовестности и обладающих необходимыми навыками для назначения на высокие судебные должности.

источник: middleasiannews.com

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