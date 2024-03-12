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В Казахстане вооружённые сторонники зарубежных воров в законе вымогали деньги у бизнесменов в Бурабае

CentralAsia (KZ) -  В КНБ Казахстана рассказали о задержании подозреваемых в вымогательстве у бизнесменов, работающих в курортной зоне «Бурабай» в районе одноименного озера.

«По материалам следствия, двое жителей Акмолинской области при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, попытавшись тем самым установить криминальный контроль над субъектами бизнеса этой курортной зоны», – отметили в комитете.

Во время обыска у подозреваемых изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства. Обоих водворили под стражу на период следствия.

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