За сутки произошло 72 боевых столкновения, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВСУ 12 марта обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки. По ее данным, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Всего войска РФ нанесли 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в сводке.

На Купянском направлении российские войска наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 15 российских атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григоровка и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, ВСУ отразили 6 атак РФ в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Временного Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинская армия отразила 16 атак войск РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области российские войска при поддержке авиации 21 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении войска РФ 7 раз атаковал в районах Работино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток, предпринята 1 попытка штурма позиций украинских войск, говорится в сводке ВСУ.