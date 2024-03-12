Премьер Гаити подал в отставку на фоне захвата бандами части столицы

Ариэль Анри

CentralAsia (CA) - Премьер Гаити Ариэль Анри подал в отставку, после того как группировки бандитов захватили большую часть столицы Порт-о-Пренс и напали на правительственные здания. Об этом сообщил президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров представителей стран Карибского сообщества (CARICOM) на Ямайке.

По словам Ирфаана Али, которые приводит Associated Press, Ариэль Анри уйдет в отставку «после создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра». Советник Анри Жан Жуниор Жозеф подтвердил отставку в разговоре с CNN. Он подчеркнул, что уходящий премьер-министр останется на своем посту до формирования временного правительства.

Сам Анри из-за разгула банд и последующего закрытия в стране аэропортов не смог вернуться на Гаити после визита в Кению. Как сообщал Госдеп США, премьер Гаити находится в Пэурто-Рико (США). Американский чиновник, слова которого приводит AFP, сказал, что Ариэль Анри может остаться в стране «в попытке облегчить кризис».

CARICOM — региональный блок из 25 стран — провел встречу по Гаити в столице Ямайки Кингстоне 12 марта. На фоне переговоров Джимми Шеризье, считающийся лидером самой влиятельной банды страны, заявил журналистам, что, если международное сообщество продолжит идти по нынешнему пути, «это погрузит Гаити в дальнейший хаос», отмечает АР.

3 марта вооруженные группировки напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен заключенных. 4 марта власти страны ввели в столице режим ЧП и комендантский час. Порт-о-Пренс почти полностью контролируется бандитами. В стране не работают порт и аэропорты. 9 марта вооруженные группировки напали на президентский дворец.

Ариэль Анри — нейрохирург по профессии. Был назначен премьер-министром в 2021 году после нескольких лет работы в правительстве. Его кандидатуру должен был утвердить парламент, однако этого не произошло из-за убийства президента Жовенеля Моиза. В 2022 году из-за беспорядков правительство Анри попросило международное сообщество о вводе в страну иностранных войск. В Кению Ариэль Анри поехал в феврале, там он собирался договориться об организации международной полицейской помощи для борьбы с вооруженными бандами в Гаити.