В США найден мертвым бывший инженер Boeing, сообщавший о проблемах со сборкой лайнеров

Джон Барнетт

CentralAsia (CA) - Бывший сотрудник Boeing, известный своими высказываниями по поводу производственных стандартов компании Джон Барнетт, был найден мертвым в США, сообщает «Би-би-си».

За несколько дней до своей смерти он давал показания против компании.

Коронер округа Чарльстон подтвердил «Би-би-си» его смерть в понедельник, 11 марта.

В сообщении говорится, что 62-летний мужчина скончался от «нанесенного самому себе» ранения 9 марта, полиция проводит расследование.

Джон Барнетт проработал в Boeing 32 года, до выхода на пенсию в 2017 году по состоянию здоровья.

С 2010 года он работал менеджером по качеству на заводе в Норт-Чарльстоне, где производился 787 Dreamliner — современный авиалайнер, используемый в основном на дальнемагистральных маршрутах.

В 2019 году Барнетт рассказал «Би-би-си», что рабочие, находящиеся под давлением, намеренно устанавливали на самолеты на производственной линии некачественные детали.

Барнетт сказал, что вскоре после начала работы в Южной Каролине он забеспокоился, что стремление построить новый самолет означает, что процесс сборки будет поспешным, а безопасность будет поставлена под угрозу.

Позже он рассказал изданию, что рабочие не соблюдали процедуры, предназначенные для отслеживания компонентов на заводе, что привело к пропаже дефектных компонентов.

По его словам, в некоторых случаях некачественные детали даже вынимались из мусорных баков и устанавливались на строившиеся самолеты, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.

Барнетт также заявлял, что испытания аварийных кислородных систем, которые должны были быть установлены на 787, показали процент отказов в 25%, а это означает, что каждая четвертая система может не сработать в реальной чрезвычайной ситуации.

По словам Барнетта, он предупредил менеджеров о своих опасениях, но никаких действий предпринято не было.

Boeing опроверг его утверждения. Однако проверка Федерального авиационного управления США (FAA), проведенная в 2017 году, подтвердила некоторые опасения Барнетта.

Было установлено, что местонахождение как минимум 53 «несоответствующих» деталей на заводе неизвестно и что они считаются утерянными. Боингу было приказано принять меры по исправлению положения.

Что касается кислородных баллонов, компания заявила, что в 2017 году она «обнаружила некоторые кислородные баллоны, полученные от поставщика, которые не работали должным образом». Но там отрицали, что какие-либо из них действительно были установлены на самолетах.

После выхода на пенсию Барнетт начал длительный судебный иск против компании.

Он обвинил компанию в очернении его личности и препятствовании его карьере из-за проблем, на которые он указал — обвинения. Boeing опроверг информацию.

На момент своей смерти Барнетт находился в Чарльстоне на юридических допросах, связанных с этим делом.

На прошлой неделе он дал официальные показания, в ходе которых его допросили адвокаты Boeing, а затем его допросил собственный адвокат.

В субботу он должен был пройти дополнительный допрос. Когда он не появился, в его отеле были наведены справки.

Впоследствии он был найден мертвым в своем грузовике на автостоянке отеля.

В беседе с «Би-би-си» его адвокат назвал его смерть «трагической».

В заявлении Boeing говорится: «Мы опечалены кончиной г-на Барнетта, и наши мысли с его семьей и друзьями».

Его смерть произошла в то время, когда производственные стандарты как в Boeing, так и в его ключевом поставщике Spirit Aerosystems находятся под пристальным вниманием.

Это случилось после инцидента, произошедшего в начале января, когда неиспользуемая дверь аварийного выхода взорвала новенький Boeing 737 Max вскоре после взлета из международного аэропорта Портленда.

В предварительном отчете Национального совета по безопасности на транспорте США говорится, что четыре шпоночных болта, предназначенных для надежного удержания двери на месте, не были установлены.

На прошлой неделе FAA заявило, что шестинедельная проверка компании выявила «множество случаев, когда компания якобы не соблюдала требования контроля качества производства».

Президент Emirates Тим Кларк в интервью Financial Times заявил, что стал свидетелем «падения» стандартов Boeing, которое он объяснил длительными ошибками руководства, в том числе в приоритетах: прибыль важнее инженерного совершенства.

«Они должны пересмотреть свои производственные процессы, чтобы не было срезанных углов и т.д. Я уверен, что Дэйв Кэлхун и Стэн Дил занимаются этим, - добавил он, упоминая генерального директора Boeing и главу отдела коммерческих самолетов, - это последний шанс».

Кларк сообщил, что Emirates впервые отправит своих собственных инженеров для наблюдения за процессом производства модели 777 в Boeing и его поставщике Spirit AeroSystems.

«Тот факт, что нам приходится это делать, свидетельствует о случившемся», - сказал он

По словам Кларка, Boeing «нуждается в детальном рассмотрении процесса производства самолетов».

«Вернет ли Boeing себе былую славу? Конечно, так и будет. Продолжит ли Boeing производить и проектировать отличные самолеты, хорошо скомпонованные, надежные, для клиентской базы? Я уверен, что так и будет. Но на данный момент они должны навести порядок в доме. И это серьезное изменение приоритетов», - сказал глава Emirates.