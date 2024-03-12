Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян на пресс-конференции, передает Aysor.

«Мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ, не участвуем в заседаниях. Мы ожидаем лишь ответа на один вопрос: какова зона ответственности организации в Армении», - сказал Пашинян. Он подчеркнул, что Армения не создавала проблемы организации, они возникли после того, как Ереван поднял вопрос о зоне ответственности ОДКБ в республике, и не получил ответ.

Пашинян объяснил, что ОДКБ и Россия выражали «четкую позицию», «не дающую повода для разночтений», что суверенная территория Армении — это «красная линия» для Москвы и организации. «Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в Уставе шагов не последовало», — сказал премьер. Затем случились «вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года», добавил он.

Пашинян отметил, что в ходе войны Армении и Азербайджана в 2020 году ОДКБ заявил, что готов отправить миротворцев в Армению. Но в Ереване возник вопрос, почему организация выступает в качестве нейтральной стороны, если Армения является ее участником.

По словам Пашиняна, если ОДКБ ответит и это будет соответствовать представлениям Еревана, вопросы между Арменией и организацией будут решены. «В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда, я не могу сказать», — предупредил он.

В конце февраля Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ.