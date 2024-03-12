Из-за угроз землетрясений в Алматы стали строить меньше жилья

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства отметил снижение показателей по торговле и по строительству жилья в Алматы. Аким города Ерболат Досаев снижение темпов строительства жилья связывает с ужесточением требований к застройке, в том числе правилами по усилению сейсмобезопасности, сообщает Orda.kz.

Новые требования к застройке Алматы отражены в генплане 2023 года и утверждёнными проектами детальной планировки 29 декабря.

«В рамках исполнения поручения главы государства по усилению сейсмобезопасности объектов, исключения точечной застройки и улучшения экологической ситуации в городе, а также полицентричного развития Алматы планами развития предусмотрено сокращение ввода жилья с 2,5 млн кв. м в 2023 году до 2 млн кв. м в текущем году. В целом по строительству мы ожидаем положительную динамку по итогам апреля текущего года с учётом начала строительного сезона», - сказал Досаев.

Низкие показатели в торговле Досаев связывает с уменьшением темпов оптовой торговли на 3 % из-за сокращения спроса на товары длительного потребления — автомобили и электронную технику.

«При этом продолжается рост розничной торговли — составил 5,2 % в январе-феврале текущего года. По итогам первого квартала текущего года ожидается выход оптовой торговли на положительную траекторию на фоне восстановления спросов в предстоящие праздничные дни, а также с учётом необходимости восполнения запасов»,- отметил Досаев.

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