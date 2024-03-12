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В России разбился военно-транспортный самолет Ил-76

CentralAsia (CA) -  В Иваново при взлете разбился военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ. Крушение произошло около 13:00.

На борту находились 8 членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной крушения, «по докладу с места», стал пожар в одном из двигателей, сообщили в ведомстве. Самолет выполнял плановый полет.

На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, добавили в Минобороны.

Видео с падающим самолетом выкладывали очевидцы в соцсети. На кадрах у самолета виден огонь у крыла. Судя по видео, самолет упал в районе Северного аэродрома, расположенного в пригороде Иваново.

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