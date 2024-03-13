Эксперты о визите северокорейской делегации в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Питер Уорд, исследователь Северной Кореи и сотрудник NK Pro, рассказал NK News, что визит делегации КНДР в Монголию сам по себе является «достаточно большой новостью».

Делегация Северной Кореи посетила Монголию впервые за пять лет.

Заместитель министра иностранных дел провел переговоры с монгольским коллегой в знак усилий КНДР по возобновлению взаимодействия с международным сообществом.

На этой неделе представители министерства иностранных дел Северной Кореи прибыли в Монголию для переговоров. Предыдущий визит делегации КНДР в Монголию, сыгравшую роль в прошлых ядерных переговорах, состоялся пять лет назад.

По сообщению Министерства иностранных дел Монголии, заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо в воскресенье встретился со своей монгольской коллегой г-жой Батцэцэг Батмөнх в Улан-Баторе на фоне двусторонних усилий по укреплению «традиционно дружественных отношений».

«Стороны договорились принять практические меры по возобновлению и активизации сотрудничества в сфере образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, здравоохранения и гуманитарной сфере, обмену визитами на всех уровнях и активизации конструктивного сотрудничества», —говорится в заявлении министерства, опубликованном в воскресенье.

По данным министерства, Батцэцэг пригласила Северную Корею принять участие в 9-й Международной конференции по безопасности Северо-Восточной Азии и Всемирном женском форуме, который пройдет в Монголии позднее в этом году.

По данным министерства, в понедельник Пак также встретился с заместителем министра иностранных дел Монголии Амартувшином Гомбосурэном и президентом Хурэлсухом Ухнаа. Известно, что 11 марта Президент страны принял главу делегации КНДР.

Государственная газета Северной Кореи «Нодон синмун» сообщила, что делегация КНДР вылетела в Улан-Батор самолетом в субботу, а министерство иностранных дел Монголии заявило, что делегация пробудет до среды.

Визит на этой неделе стал первым визитом делегации КНДР в Монголию с тех пор, как Всеобщая федерация профсоюзов приехала в страну на поезде в 2019 году. Северная Корея, похоже, прилагает более широкие усилия по расширению дипломатического взаимодействия по мере ослабления пандемических ограничений.

Питер Уорд, исследователь Северной Кореи и сотрудник NK Pro, рассказал NK News, что визит делегации в Монголию является «достаточно большой новостью».

«Возвращение Северной Кореи туда потенциально может иметь интересные дипломатические последствия», — сказал он, ссылаясь на стратегическое положение Монголии рядом с Китаем, Россией, Южной Кореей и Японией.

«Я думаю, что это признак того, что Северная Корея стремится к возобновлению взаимодействия с международным сообществом различными способами», - сказал он. Но при этом отметил, что это не означает, что Пхеньян собирается «немедленно вернуться за стол переговоров».

Строгий пограничный контроль КНДР с начала пандемии вынудил ее значительно сократить свою дипломатическую деятельность. Но когда в прошлом году Северная Корея начала ослаблять контроль, Монголия была одной из четырех стран, которым она разрешила ротацию сотрудников посольств в Пхеньяне, наряду с Китаем, Россией и Кубой.

Совсем недавно Северная Корея разрешила инспекционным делегациям из Германии и Швеции посетить столицу, что, по-видимому, является частью усилий по подготовке западных стран к возобновлению дипломатических операций в стране после вывода персонала во время пандемии.

Монголия поддерживает дружественные отношения с обеими Кореями и в прошлом проводила встречи на высоком уровне с Северной Кореей. Она также регулярно отправляет Ким Чен Ыну поздравительные и другие послания по случаю различных праздников КНДР.

В 2022 году президент Монголии Хурэлсух Ухнаа пригласил Ким Чен Ына посетить Монголию в удобное для него время, а в 2018 году страна предложила провести первую встречу между Кимом и

тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Как сообщали многочисленные источники в СМИ, Улан-Батор был в шорт-листе мест проведения саммита.

В 2004 году президент Монголии Багабанди Нацаг посетил Пхеньян, но встретился с номинальным главой государства Ким Ён Намом, а не с Ким Чен Иром. Президент Монголии Элбэгдорж Цахиа также совершил поездку в КНДР в октябре 2013 года, в конечном итоге уехал, не встретившись с Ким Чен Ыном.

В прошлом году исполнилось 75 лет отношениям КНДР и Монголии, а также отмечалось 35-летие визита Ким Ир Сена в Монголию в 1988 году, его второго и последнего визита в страну. Первый визит северокорейский лидер совершил в Монголию в 1956 году.

ЧТО ИЗВЕСТНО MIDDLEASIANNEWS О ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТА МОНГОЛИИ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР ПАК МЁН ХО?

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял заместителя министра иностранных дел Республики Корея Пак Мён Хо, находящегося с официальным визитом в Монголии.

Президент Хурэлсух отметил стабильное развитие исторических и традиционных отношений дружбы и сотрудничества, которые были заложены сменяющими друг друга руководителями правительств и правительств Монголии и Республики Корея.

Отметив, что в прошлом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и 35-летие визита Великого Вождя Ким Ир Сена в Монголию, он попросил передать приветствие Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи и Руководителью КНДР Ким Чен Ыну.

В начале встречи заместитель министра иностранных дел Республики Корея Пак Мён Хо передал Президенту Монголии приветствия Генерального секретаря Трудовой партии Кореи и Руководителя КНДР Ким Чен Ына. Он также выразил благодарность за теплый прием, оказанный Монголией, с которой его традиционно связывают дружеские отношения.

Представитель КНДР подчеркнул, что продолжит традицию развития дружественных отношений с Монголией и будет тесно работать над расширением и развитием сотрудничества в соответствии с интересами народов обеих стран и условиями новой эпохи.

Стороны обменялись мнениями по возрождению постпандемических отношений и стимулированию сотрудничества в сферах образования, культуры, искусства, спорта, сельского хозяйства, здравоохранения, гуманитарной деятельности.

автор: Татар С.Майдар

источник: middleasiannews.com

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