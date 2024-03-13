Международный уголовный суд и Госуниверситет Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (MNG) - 8 марта 2024 года секретарь Международного уголовного суда (МУС) г-н Освалдо Завала Гилер и г-н Болд Лувсанвандан , посол Монголии в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге и глава Представительства Европейского Союза на юридическом факультете Монгольского государстенного университета ("Юридическая школа NUM") подписали Меморандум о взаимопонимании ("MoU") для укрепления сотрудничества и географического представительства.

Церемония состоялась в присутствии президента Международного уголовного суда Петра Хофманьски и председателя Верховного суда Монголии Ганзорига Дамдина.

Подписание меморандума стало поворотным моментом для обеспечения присутствия профессиональных сотрудников МУС в странах-участницах, с акцентом на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Секретарь Освалдо Завала Гилер подчеркнул, что «суд привержен укреплению партнерских отношений с государствами-участниками из Азиатско-Тихоокеанского региона», и он глубоко признателен Монголии за активное участие, которое внесло значительный вклад в достижение общих целей. Он также добавил, что "подписание Меморандума о взаимопонимании знаменует собой значительный шаг на пути к расширению географического представительства и укреплению сотрудничества между Международным уголовным судом и научными кругами Монголии".

Посол Болд Лувсанвандан подчеркнул важность этого события, отметив, что оно знаменует укрепление партнерства между Международным уголовным судом и Монголией. Он подчеркнул потенциал Университета по обогащению работы Суда посредством совместных проектов, благодаря бесценным знаниям и опыту.

Подписав Меморандум о взаимопонимании, Международный уголовный суд официально устанавливает рамки сотрудничества со школой права NUM. Эта рамочная программа направлена на повышение осведомленности о деятельности Международного уголовного суда, содействие обмену знаниями, опытом и экспертными знаниями посредством участия в стажировках Международного уголовного суда и посещения профессиональных программ.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения