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Монголия и КНДР будут укреплять традиционную дружбу и содействовать двусторонним связям

CentralAsia (MNG) -  Монголия и КНДР будут укреплять традиционную дружбу и содействовать двусторонним связям. Об этом во вторник сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу президента Монголии.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа отметил, что между Монголией и КНДР сложились отношения дружбы и сотрудничества. В прошлом году исполнилось 75 лет со дня установления дипотношений между двумя странами и 35 лет со дня визита Ким Ир Сена в Монголию, добавил президент на встрече с заместителем главы МИД КНДР Пак Мен Хо, находящимся с официальным визитом в Улан-Баторе.

Пак Мен Хо подчеркнул, что правительство КНДР продолжит традицию дружественных отношений с Монголией и тесное сотрудничество в соответствии с интересами народов обеих стран.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам восстановления отношений после пандемии COVID-19 и активизации двустороннего взаимодействия в образовательной, культурной, спортивной, сельскохозяйственной, медицинской и гуманитарной сферах.

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