Число жертв взрыва грузовика с 60 тоннами газа в Улан-Баторе выросло до семи человек

CentralAsia (MNG) - Предварительные итоги расследования произошедшего 24 января в Улан-Баторе взрыва грузовика с 60 тоннами сжиженного газа свидетельствуют, что погибли семь человек. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Монголии, передае ТАСС.

«На сегодня число погибших от пожара, вызванного взрывом грузовика с газом, выросло до семи человек. Четверо из них умерли в ожоговом центре. Совместная рабочая группа экспертов продолжает расследование причин происшествия. Заключение будет опубликовано 15 марта», — говорится в сообщении надзорного органа.

По его информации, всего от пожара после взрыва пострадали 22 человека. Шесть экспертов, расследующих имущественный ущерб, пришли к заключению, что от огня, который после взрыва перекинулся на близлежащие здания и машины, был нанесен ущерб двум многоэтажным жилым домам, 36 транспортным средствам и 10 объектам уличного благоустройства.

«Сейчас мы ждем окончательных заключений всех 20 экспертов. После этого будет подсчитан общий ущерб, а виновные привлечены к ответственности. Страховые компании, выплатившие ущерб пострадавшим гражданам, будут привлекаться в качестве гражданских истцов», — отметили в прокуратуре.

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