Банк ЕС предоставил Монголии финансирование в размере €54,4 млн

CentralAsia (MNG) - Европейский инвестиционный банк и правительство Монголии сотрудничают в региональном зеленом развитии и устойчивом лесном хозяйстве.

Министр финансов Монголии Жавхлан Болд, Посол Европейского Союза Аксель Никез, Вице-президент ЕИБ Тереза Червиньска подписывают соглашение о первом транше в размере 54,4 млн евро, включая 9,5 млн евро инвестиционного гранта Европейского Союза для поддержки «Центров аймаков и сомонов Зеленых и Инвестиционная программа устойчивого регионального развития» (ASDIP). Европейский Союз выделит на программу грант в размере 19,5 евро.

Новый кредит ЕИБ и грантовое финансирование для ASDIP будут использованы для модернизации базовой инфраструктуры в региональных городах Монголии, включая строительство очистных сооружений и доступного жилья, а также реконструкцию и улучшение энергоэффективности в общественных зданиях, школах и больницах. Программа также улучшит защиту от наводнений и дренаж дождевой воды, а также расширит использование солнечной энергии в общественных зданиях.

Схема увеличит финансирование устойчивых инвестиций частного сектора со стороны местного сельского хозяйства и агробизнеса и будет включать целевую поддержку групп пастухов для лучшего управления пастбищами за счет сокращения чрезмерного выпаса скота и внедрения более устойчивых методов животноводства.

Министр финансов Монголии Жавхлан Болд подчеркнул: «Региональная инвестиционная программа зеленого развития тесно связана с Национальным движением продовольственной революции, инициированным президентом Монголии, Парижским соглашением и Политикой нового возрождения Монголии, а также ее целями развития по восстановлению сельских районов и «Зеленое развитие», которые являются документом долгосрочной политики развития страны. Реализация программы создаст благоприятные условия для проживания людей в сельской местности, улучшит координацию между городом и деревней, транспортное и инфраструктурное сообщение, обеспечит потребности в продуктах питания бытовой необходимости, станет основой для развития зеленого сельскохозяйственного бизнеса, который может заменить импорт. Благодарю вас за внесенный ценный вклад в развитие Монголии, и я очень уверен, что наше будущее сотрудничество еще больше расширится».

Ожидается, что широкомасштабная программа ASDIP создаст более 160 000 прямых и косвенных рабочих мест и защитит более 29 миллионов гектаров восстановленных пастбищ в долгосрочной перспективе. Предполагается, что программа позволит сэкономить более 126 миллионов тонн эквивалента CO2 за 40 лет и что выгоду от нее получат более 369 000 человек.

Инвестиционная программа зеленого и устойчивого регионального развития центров аймаков и сомонов (ASDIP) – это программа стоимостью 735 миллионов долларов, совместно финансируемая Азиатским банком развития, правительством Монголии и Зеленым климатическим фондом.

Посол Европейского Союза в Монголии Е.П. Аксель Никез заявила: «Поскольку Монголия и ЕС отмечают в этом году 35-летие своих дипломатических отношений, активное участие Европейского инвестиционного банка в Монголии является еще одной демонстрацией приверженности ЕС более тесному сотрудничеству с нашими монгольскими партнерами. Драматическая ситуация, которую Монголия переживает с дзудом в этом году, подтверждает настоятельную необходимость внедрения новых схем, определяющих приоритет устойчивого развития в аймаках и сумах, содействия региональному развитию и принятия решительных мер по борьбе с последствиями изменения климата. Именно об этом и говорят подписанные сегодня проекты».

Новый Меморандум о взаимопонимании позволит ЕИБ поддержать Лесное партнерство ЕС-Монголия. Это поможет стране лучше сохранить существующие леса и будет способствовать развитию устойчивой и инклюзивной экономики и общества при разумном управлении лесами, учитывающем потребности местных сообществ.

Лесное партнерство ЕС-Монголия поддерживает посадку деревьев в рамках инициативы президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа «Миллиард деревьев».

Вице-президент ЕИБ Тереза Червиньска сказала: «ЕИБ совместно с Азиатским банком развития финансирует проект, который поможет улучшить качество жизни людей в Монголии за счет улучшения окружающей среды в провинциях. Этот проект демонстрирует уникальный и инновационный комплексный подход к улучшению связей между городом и деревней, устойчивому городскому развитию и управлению пастбищными угодьями в Монголии. Это позволит модернизировать инфраструктуру страны, что будет способствовать экономическому и социальному развитию и повышению конкурентоспособности основных городских центров страны. Меморандум о взаимопонимании по лесному хозяйству, который мы также подписали сегодня, обеспечит платформу для сотрудничества по сокращению вырубки и деградации лесов, что окажет положительное влияние на усилия Монголии по борьбе с изменением климата и экономическое развитие с точки зрения производства и торговли лесной продукцией».

Вице-министр окружающей среды и туризма Монголии Ганбаатар Мягмаржав добавил: «В рамках Меморандума мы будем укреплять лесонасаждение на основе естественных решений, восстановление экосистем, создание крупномасштабного агролесомелиоративного хозяйства с учетом сельскохозяйственной практики, а также частное партнерство в лесном секторе. Мы надеемся на наше сотрудничество в разработке экологически чистых субсидий на взаимовыгодной основе».

источник: middleasiannews.com

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