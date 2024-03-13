Монголия провела параллельное мероприятие на CSW68 в США

CentralAsia (MNG) - 68-я ежегодная комиссия по положению женщин (CSW68), крупнейшее ежегодное собрание ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, проходит 11-22 марта 2024 года в Нью-Йорке, США.

В первый день CSW68 правительство Монголии совместно с Национальным комитетом по гендерному равенству и Азиатским банком развития провело параллельное мероприятие на тему «Улучшение положения женщин и девочек в сельской местности: обеспечение равного доступа к качественным государственным услугам и расширение экономических возможностей».

Инициированная Монголией резолюция ГА ООН «Улучшение положения женщин и девочек в сельской местности», одобренная в 1982 году, коррелирует с вопросами, обсуждаемыми на CSW68, и это мероприятие предоставило возможность участникам CSW68, высокопоставленным правительственным чиновникам, научным кругам , гражданское общество и представители международных организаций и международных финансовых институтов, чтобы обсудить возможные пути улучшения положения женщин и девочек в сельской местности.

В последние три года разразившаяся во всем мире пандемия создала серьезные проблемы в экономической, социальной и культурной жизни стран, и каждая страна приложила свои силы для преодоления этих вызовов, отметил министр труда и социальной защиты Булгантуяа Хурэлбаатар в ее вступительное слово на мероприятии.

Министр подчеркнула политику и меры, реализуемые правительством Монголии, упомянув комплексный план стоимостью 10 миллиардов тугриков по оживлению экономики, программу содействия занятости женщин, Межсекторальный стратегический план по гендерному равенству, Новую политику возрождения, одобренную Монгольским правительством. Парламент, а также Закон о выборах Великого Государственного Хурала, который улучшает равенство за счет увеличения квоты для женщин среди партийных кандидатов с 20 до 30 процентов на парламентских выборах 2024 года.

источник: MiddleAsianNews

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