Около 3000 граждане РФ в Монголии смогут проголосовать на выборах президента

CentralAsia (MNG) - В 143 странах мира организуют участки для голосования на выборах президента России. Всего их будет 276, но могут открыть дополнительные, сообщает пресс-служба Центризбиркома. Работу участков организуют и обеспечивают участковые избирательные комиссии, УИК. Их открывают российские консульства и посольства.

Выборы президента России 2024 года пройдут 15-17 марта. Голосование впервые пройдёт в течение трёх дней.

Находящиеся в Монголии граждане России смогут проголосовать на выборах президента РФ 17 марта, сообщает посольство РФ в Улан-Баторе.

«В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Монголии. При себе необходимо иметь действующий общегражданский загранпаспорт», — пояснило посольство на своем сайте.

По данным Центральной избирательной комиссии России, в России и оккупированных Россией частях Украины насчитывается 112,3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, а еще 1,9 миллиона избирателей, имеющих право голоса, проживают за рубежом. Проголосовать могут около 3000 граждан Российской Федерации, достигших 18 лет и постоянно или временно проживающих на территории Монголии.

Журналистам, желающим освещать избирательный процесс, необходимо до 13 марта подать документы на адрес электронной почты посольства «mongolia@mid.ru» с пометкой «Выборы Президента Российской Федерации», — пишет посольство РФ.

источник: MiddleAsianNews

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