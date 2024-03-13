Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

CentralAsia (CA) - Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин в интервью «РИА Новости». Вместе с этим глава государства отметил, что не считает, что «все несется так в лоб».

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

Говоря о тактическом ядерном оружии, президент подчеркнул, что необходимости применять такое оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?»

«У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли», — добавил Путин.

Глава государства также напомнил, что и США сегодня развивают свои ядерные силы, однако это не означает их готовность начинать войну. В то же время, по его словам, если Штаты проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия сделает то же самое. «[Возможность проведения ядерных испытаний США] связана с тем, что, когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде. Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», — отметил президент.

Также глава государства затронул тему присутствия западных войск на Украине, указав, что если бы США решились направить туда свои силы, то Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию. «Я же сказал, что [президент США Джо] Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — заключил Путин.