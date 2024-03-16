Затопление суши увеличивает риск для тысяч прибрежных жителей США к 2050 году

Исследование дает новый всесторонний взгляд на риски наводнений для 32 городов на трех побережьях к 2050 году // Leonard Ohenhen

CentralAsia (CA) - Согласно исследованию, проведенному Технологического института Вирджинии, каждый 50-й человек, проживающий в двух десятках прибрежных городов Соединенных Штатов, может столкнуться со значительным наводнением к 2050 году.

Исследование объединяет полученные со спутника измерения опускания суши, также известного как оседание грунта, с прогнозами повышения уровня моря и картами приливов, чтобы дать новый всесторонний взгляд на потенциальную возможность наводнения в совокупности в 32 городах вдоль побережья Атлантики, Тихого океана и Мексиканского залива. В исследовании прогнозируется, что в ближайшие три десятилетия могут пострадать до 500 тыс. человек, а также потенциально 1 из 35 частных объектов недвижимости, поврежденных наводнением. В исследовании также подчеркивается расовая и социально-экономическая демография потенциально пострадавших.

Другие увеличения по сравнению с текущими оценками включают:

- будет затоплено еще от 500 до 700 квадратных миль суши,

- пострадает еще от 176 000 до 518 000 человек,

- будет выставлено еще от 94 000 до 288 000 объектов недвижимости оценочной стоимостью от 32 до 109 миллиардов долларов.