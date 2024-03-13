В Иране во время праздника огня пострадали более 4 тыс. человек, 26 погибли

CentralAsia (CA) - В Иране в результате празднования фестиваля огня Чахаршанбе-Сури погибли 26 человек, пострадали 4 360 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

По информации руководителя иранской экстренной службы, в период праздников около 1,4 тыс. станций скорой помощи переведены в режим повышенной готовности. Только в Тегеране за сутки поступило 1,8 тыс. звонков о пожарной опасности, 2 жителя столицы погибли. В основном граждане получают ожоги из-за прыжков через костер и ненадлежащего использования пиротехники.

В прошлом году во время этих празднеств пострадали более 700 человек, погибли как минимум 17.

Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун Нового года в Иране — Ноуруза (наступает 21 марта), который знаменует собой приход весны и возрождение природы. Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как «чахаршанбе»), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, иранцы употребляют в пищу специальную смесь кисло-сладких орехов, а вечером разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники — фейерверков, петард.