В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Суд над Бишимбаевым пройдет с участием присяжных

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Суд по делу экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, пройдёт с участием присяжных заседателей.

С соответствующим ходатайством обратилась к суду сторона подсудимого. Судья Айжан Кульбаева удовлетворила его, сообщает informburo.kz.

Суд отказал стороне Бишимбаева в возврате дела в прокуратуру, а также не удовлетворил ходатайство о переквалификации статьи с убийства на причинение смерти по неосторожности.

Ходатайство об удалении из материалов дела записей с камер видеонаблюдения ресторана, в котором была убита Салтанат Нукенова, суд также отклонил.

«Назначить главное судебное разбирательство по делу в открытом судебном заседании с участием присяжных заседателей на 10:00 27 марта. Вызвать 300 кандидатов присяжных заседателей из единого списка. Меру пресечения в отношении подсудимого в виде содержания под стражей продлить на период рассмотрения дела, со дня поступления дела в суд – до шести месяцев», – постановила Айжан Кульбаева.

11 марта в суде Астаны прошло предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Прокурор Айжан Аймаганова зачитала обвинительный акт. По данным следствия, в период совместного проживания Бишимбаев в порывах ревности избивал Нукенову, а также заставил снять её интимное видео в качестве гарантии. Прокурор также раскрыла детали убийства Нукеновой.

Однако сам Куандык Бишимбаев не согласился с предъявленным ему обвинением. Он попросил открытого суда с присяжными заседателями. Его защитники ходатайствовали о возвращении дела на доследование, а также просили прекратить уголовное преследование Бишимбаева по некоторым статьям.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»);

п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»);

ч.2 ст. 14 УК РК («Опасный рецидив преступления»).

Бишимбаев уже отбывал срок за уголовное преступление. 14 марта 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, а 25 сентября 2019 Абайский районный суд Шымкента удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении, Бишимбаев вышел на свободу.

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