Национальная библиотека Монголии переезжает в новое здание

CentralAsia (MNG) - Национальная библиотека Монголии закрыта до 1 мая. Такое решение принято в связи со сдачей в эксплуатацию нового здания библиотеки. Таким образом, в течение двух месяцев в новое здание будет перевезено около 534 тысяч книг и изданий.

В новом здании услуги будут предоставляться в соответствии с международными библиотечными стандартами. В это здание будут перенесены современные книги, что расширяет возможности Национальной библиотеки Монголии. Книги и издания будут перевозиться специально оборудованными транспортными средствами, отвечающими условиям охраны согласно инструкциям и планам.

Работу планируется проводить в сотрудничестве с Главным управлением по охране границы Монголии. Службы библиотеки закрыты в целях завершения краткосрочной установки мебели и оборудования в новом здании. Новая библиотека, которая откроется в мае следующего года, рассчитана на 530 мест и 16 специализированных читальных залов.

Нынешнее здание Национальной библиотеки Монголии было построено в 1951 году для хранения 500 000 книг и обслуживания читателей. Вместимость библиотеки была превышена в семь раз, поэтому было принято решение о строительстве нового филиала, а в 2008 году началось строительство нового здания. Пристройку строило ООО «AKMI Holding» с 2012 года. Однако компания не выполнила договорные обязательства и не завершила строительные работы в срок. В результате строительные работы были переданы ООО «Aspiration for Peace» и теперь готовы к вводу в эксплуатацию.

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